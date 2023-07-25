Небезпеки немає: рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку оперативно відновили
25 липня 2023, 09:21Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Вранці 25 липня через обстріли міняли маршрут руху певних поїздів львівського напрямку, які прямували через Шепетівку. Наразі рух вже відновили.
Зараз небезпеки для пасажирів немає. Поїзда їдуть вже звичним маршрутом.
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Рух поїздів оперативно відновили
Як повідомили в Укрзалізниці, станом на 9 ранку рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку відновлено. Небезпеки для пасажирів немає. Поїзд 31 Запоріжжя – Перемишль поїде вже звичним маршрутом.
Однак є затримки:
- Поїзд №3 Запоріжжя – Ужгород 4 години 30 хвилин;
- Поїзд №96 Рахів – Київ 2 години 30 хвилин;
- Поїзд №87 Запоріжжя – Ковель 6 годин.
Зауважимо, що рух поїздів змінювали через російські нічні обстріли України. Пасажирів із квитками на ці поїзди приймали на наступні рейси Укрзалізниці аналогічного напрямку.
Нічна масована атака України: що відомо
- У ніч проти 25 липня у Києві чули вибухи. Столицю атакували "Шахедами". Однак силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва.
- Також вночі ворог атакував Черкащину ударними БпЛА. Внаслідок цього є три влучання. Два дрони-камікадзе поцілили в поля, ще один – у порожній сільськогосподарський ангар. На щастя, минулось без потерпілих і пожеж.
- Окрім цього, вночі ворог атакував Полтавщину. На території області наші сили ППО збили безпілотник.
- У Сумській ОВА повідомили, що вночі над регіоном засобами ППО Сил оборони знищено БпЛА типу "Шахед".
- Окупанти також атакували Житомирщину дронами-камікадзе. За попередньою інформацією внаслідок удару "Шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.