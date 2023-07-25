Небезпеки немає: рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку оперативно відновили

Вранці 25 липня через обстріли міняли маршрут руху певних поїздів львівського напрямку, які прямували через Шепетівку. Наразі рух вже відновили.

Зараз небезпеки для пасажирів немає. Поїзда їдуть вже звичним маршрутом.

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Рух поїздів оперативно відновили

Як повідомили в Укрзалізниці, станом на 9 ранку рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку відновлено. Небезпеки для пасажирів немає. Поїзд 31 Запоріжжя – Перемишль поїде вже звичним маршрутом.

Однак є затримки:

Поїзд №3 Запоріжжя – Ужгород 4 години 30 хвилин;

Поїзд №96 Рахів – Київ 2 години 30 хвилин;

Поїзд №87 Запоріжжя – Ковель 6 годин.

Зауважимо, що рух поїздів змінювали через російські нічні обстріли України. Пасажирів із квитками на ці поїзди приймали на наступні рейси Укрзалізниці аналогічного напрямку.

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