Укрзалізниця відновила продаж квитків на сайті і через чатбот

Укрзалізниця відновила послугу придбання електронних квитків. Всі онлайн-сервіси перевізника знову доступні.

Йдеться про сайт і чатбот Укрзалізниці, а також про сервіси онлайн-підтримки та гарячої лінії. Про це у компанії офіційно повідомили о 15:37 30 квітня.

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Онлайн-сервіси Укрзалізниці знову працюють

Близько 11:40 30 квітня Укрзалізниця повідомила, що її онлайн-сервіси припинили роботу. Це було пов'язано з тим, що перевізник усував невідкладні технічні проблеми.

Унаслідок технічних робіт онлайн-послуги були недоступні для користувачів протягом близько 5 годин. Втім, тепер придбати квиток на потяг можна знову онлайн.

Онлайн-сервіси Укрзалізниці знову на зв'язку. Квитки можна купувати через сайт і чатбот,

– повідомили у компанії.

Останні новини про Укрзалізницю: коротко

28 квітня в Укрзалізниці заявили, що додають сполучення з Польщею для населених пунктів Рівне та Бердичів. Додаткові зупинки потяга Київ – Хелм запровадять вже з 1 травня.

26 квітня компанія запустила 8-вагонний потяг-мінігоспіталь. 27 квітня ним здійснили перший рейс і привезли до Львова 25 пацієнтів різного ступеню важкості.

Компанія продовжує евакуйовувати залізницею людей з найбільш гарячих точок у безпечніші регіони.

26 квітня було відновлено залізничне сполучення із Сум до Києва – тепер між містами щодня курсує поїзд.

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