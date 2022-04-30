Укрзалізниця відновила продаж квитків на сайті і через чатбот
Джерело:телеграм Укрзалізниці
Укрзалізниця відновила послугу придбання електронних квитків. Всі онлайн-сервіси перевізника знову доступні.
Йдеться про сайт і чатбот Укрзалізниці, а також про сервіси онлайн-підтримки та гарячої лінії. Про це у компанії офіційно повідомили о 15:37 30 квітня.
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Онлайн-сервіси Укрзалізниці знову працюють
Близько 11:40 30 квітня Укрзалізниця повідомила, що її онлайн-сервіси припинили роботу. Це було пов'язано з тим, що перевізник усував невідкладні технічні проблеми.
Унаслідок технічних робіт онлайн-послуги були недоступні для користувачів протягом близько 5 годин. Втім, тепер придбати квиток на потяг можна знову онлайн.
Онлайн-сервіси Укрзалізниці знову на зв'язку. Квитки можна купувати через сайт і чатбот,
– повідомили у компанії.
Останні новини про Укрзалізницю: коротко
- 28 квітня в Укрзалізниці заявили, що додають сполучення з Польщею для населених пунктів Рівне та Бердичів. Додаткові зупинки потяга Київ – Хелм запровадять вже з 1 травня.
- 26 квітня компанія запустила 8-вагонний потяг-мінігоспіталь. 27 квітня ним здійснили перший рейс і привезли до Львова 25 пацієнтів різного ступеню важкості.
- Компанія продовжує евакуйовувати залізницею людей з найбільш гарячих точок у безпечніші регіони.
- 26 квітня було відновлено залізничне сполучення із Сум до Києва – тепер між містами щодня курсує поїзд.
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