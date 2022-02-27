Укрзалізниця ввела зміни в розкладі приміських потягів
27 лютого 2022 , 17:38Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Укрзалізниця
У воєнний час розклад потягів постійно корегується. Сьогодні, 27 лютого, в Укрзалізниці поінформували про внесення тимчасових змін у розклад руху приміських поїздів.
Зміни стосуються потягів, які курсують між містом Ковель та прикордонним селищем міського типу Заболоття. Пасажирів просять врахувати корегування розкладу при плануванні майбутніх подорожей.
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Як повідомила Укрзалізниця, з 27 лютого через технічні причини тимчасово не курсуватиме приміський потяг №6311/6314 сполученням Ковель – Заболоття – Ковель.
Укрзалізниця: останні новини
- Укрзалізниця проінформувала про тимчасове коригування руху приміських поїздів. Зміни починаються вже з 27 та 28 лютого.
- Водночас евакуаційні рейси Укрзалізниці тривають і відбуватимуться і надалі. Також вони попросили з розумінням поставитися до їхньої роботи, адже в них зараз теж напружена ситуація.
- Раніше через вторгнення Росії в Україну Укрзалізниця скасувала приміські потяги, які курсують між Донецькою областю та Харковом. Усе заради безпеки пасажирів.
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