Укрзалізниця запустила "Лижний експрес": звідки й куди відправлятиметься

Укрзалізниця призначає поїзд Інтерсіті+ "Лижний експерес" з Києва до Славського на Львівщині. Він попередньо курсуватиме три дні в грудні і три дні в січні 2022 року.

Як повідомляє перевізник, скористатись потягом можна буде 24, 26 та 30 грудня. А у січні нового 2022 року Інтерсіті курсуватиме 2, 6 та 8 січня.

Читайте також Укрзалізниця з 2022 року передає пасажирські перевезення Deutsche Bahn

Деталі про маршрут

З Києва поїзд №745/746 Київ — Славське відправлятиметься о 06:02 та прибуватиме до Славська о 13:54. Зворотньо він вирушатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50. Під час поїздки швидкісний Hyundai Rotem зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.

В Укрзалізниці також нагадали, що цей маршрут запустили 15 грудня 2020 року. За новорічно-різдвяний період вдалось перевезти 26 тисяч пасажирів.

Нові напрямки Укрзалізниці