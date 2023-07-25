Через обстріли змінять маршрут руху певних поїздів львівського напрямку: перелік
Джерело:Укрзалізниця
Через російські нічні обстріли України буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку. Це стосується тих, які зазвичай прямують через Шепетівку.
Пасажирів із квитками на ці поїзди приймають на наступні рейси Укрзалізниці аналогічного напрямку. Зазначається, що обмін квитків не є обов'язковим.
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Які потяги змінять маршрут руху
Станом на ранок 25 липня зміна маршруту торкнеться поїздів:
- №96 Рахів – Київ,
- №3 Ужгород – Запоріжжя,
- №87 Запоріжжя – Ковель.
Пасажирів із квитками на ці поїзди, які з різних причин сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, Укрзалізниця приймає на наступні рейси аналогічного напрямку, обмін квитків не є обов'язковим.
Об'їзний маршрут означатиме затримку наших поїздів, про точний час та станції прямування наші провідники інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді,
– зазначили у компанії.
Також Укрзалізниця просить поставитися з розумінням до ситуації та закликала слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках.
"Залізниця не спиняє рух", – підкреслила компанія.
Нічна атака України 25 липня: що відомо
- У ніч проти 25 липня повітряна тривога у Києві тривала 3 години. Попередньо, ворог застосував іранські баражуючі боєприпаси типу "Shahed".
- Як зазначили у КМВА, це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць. На щастя, силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва.
- За попередньою інформацією, у Києві обійшлося без жертв та руйнувань.
- До речі, у столиці повітряну тривогу оголосили о 01:57, в області – о 01:42. Відбій у Києві прозвучав аж о 05:01, в області ще через 15 хвилин.
- У Тернопільській області також була повітряна тривога. Була загроза атакою БпЛА типу "Шахед".
- Також у Повітряних силах попереджали про небезпеку для Рівненської та Хмельницької областей. Там небезпека була пов'язана із загрозою застосування ворогом ударних БпЛА.
- На Сході України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. У Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.