Через обстріли змінять маршрут руху певних поїздів львівського напрямку: перелік

Через російські нічні обстріли України буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку. Це стосується тих, які зазвичай прямують через Шепетівку.

Пасажирів із квитками на ці поїзди приймають на наступні рейси Укрзалізниці аналогічного напрямку. Зазначається, що обмін квитків не є обов'язковим.

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Які потяги змінять маршрут руху

Станом на ранок 25 липня зміна маршруту торкнеться поїздів:

№96 Рахів – Київ,

№3 Ужгород – Запоріжжя,

№87 Запоріжжя – Ковель.

Пасажирів із квитками на ці поїзди, які з різних причин сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, Укрзалізниця приймає на наступні рейси аналогічного напрямку, обмін квитків не є обов'язковим.

Об'їзний маршрут означатиме затримку наших поїздів, про точний час та станції прямування наші провідники інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді,

– зазначили у компанії.

Також Укрзалізниця просить поставитися з розумінням до ситуації та закликала слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках.

"Залізниця не спиняє рух", – підкреслила компанія.

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