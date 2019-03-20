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      "Укрзалізниця" планує повністю оновити приміські електрички Києва

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      "Укрзалізниця" планує повністю оновити приміські електрички Києва
      "Укрзалізниця" планує повністю оновити приміські електрички Києва / Фото з відкритих джерел

      Укрзалізниця розробляє проект повного оновлення системи приміських поїздів Києва. Поїзди планують запускати кожні 10-15 хвилин у години пік.

      Голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов сказав, що неможливо забезпечити такий інтервал, як у метро, пише ЦТС.

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      Проект включатиме повне оновлення пересувного складу приміських поїздів та міської електрички Києва, а також удосконалення залізничного сполучення. Відповідне доручення "Укрзалізхниці" видав Кабінет міністрів України за підсумком успішного запуску залізниці, що сполучає Київський вокзал з аеропортом "Бориспіль".

      Нова система приміського залізничного транспорту буде діяти на напрямках до Ірпеня, Фастова, Броварів та інших міст-супутників Києва, з якими є залізничне сполучення.

      Хочемо зробити київський S-Bahn (аналог системи приміських поїздів у Німеччині та Австрії – ред. 24 канал). Найдорожча частина – це інфраструктура. Це рейки, які вже є,
      – заявив Кравцов.

      Вартість проекту складає декілька мільярдів гривень, а фінансувати його мають з бюджету Києва та міст-сателітів столиці.

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      Теги: Новини України Укрзалізниця Транспорт Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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