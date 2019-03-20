"Укрзалізниця" планує повністю оновити приміські електрички Києва

Укрзалізниця розробляє проект повного оновлення системи приміських поїздів Києва. Поїзди планують запускати кожні 10-15 хвилин у години пік.

​Голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов сказав, що неможливо забезпечити такий інтервал, як у метро, пише ЦТС.

Читайте також: Кінець епохи червоних килимів: "Укрзалізниця" проголосила зміни в оформленні вагонів

Проект включатиме повне оновлення пересувного складу приміських поїздів та міської електрички Києва, а також удосконалення залізничного сполучення. Відповідне доручення "Укрзалізхниці" видав Кабінет міністрів України за підсумком успішного запуску залізниці, що сполучає Київський вокзал з аеропортом "Бориспіль".

Нова система приміського залізничного транспорту буде діяти на напрямках до Ірпеня, Фастова, Броварів та інших міст-супутників Києва, з якими є залізничне сполучення.

Хочемо зробити київський S-Bahn (аналог системи приміських поїздів у Німеччині та Австрії – ред. 24 канал). Найдорожча частина – це інфраструктура. Це рейки, які вже є,

– заявив Кравцов.

Вартість проекту складає декілька мільярдів гривень, а фінансувати його мають з бюджету Києва та міст-сателітів столиці.