"Втрати за кілька годин": морпіхи відбили ворожий штурм біля села Улакли

На Курахівському напрямку українські морпіхи відбили ворожий штурм у районі села Улакли Волноваського району Донецької області, завдавши російським загарбникам втрат.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 37 окрему бригаду морської піхоти. Там оприлюднили відповідні кадри. Нагадаємо, що росіяни раніше заявляли про окупацію населеного пункту.

Дивіться також Ще 1140 окупантів і 385 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 22 лютого

Що відомо про ворожу атаку

Згідно з оприлюдненою інформацією, для проведення штурмових дій ворог залучив два танки, дві БМП та шість одиниць броньованих бойових машин. Але завдяки злагодженій роботі багатьох підрозділів бригади, техніку разом з особовим складом знищили ще на підступах.

Чергова спроба росіян "продавити" оборону 37 окремої бригади морської піхоти обернулась для них втратою десяти одиниць техніки за пару годин,

– ідеться у повідомленні.

Морпіхи завдали втрат окупантам: дивіться відео

Нагадаємо, за останнім оновленням Deep State, російські загарбники просунулися біля Бурлацького та в Улаклах, що у Волноваському районі. Ба більше, напередодні, 21 лютого, аналітики повідомляли про просування окупантів біля Улаклів.

Ще раніше у ЗСУ повідомляли, що українські захисники опинилися у "мішку" біля Дачного й Улаклів Донецької області. Росіяни намагалися оточити там наші підрозділи. Ворог атакує піхотними групами, а також використовує броньовану техніку.