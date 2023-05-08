Уламки БпЛА на злітній смузі "Жулян": влада розповіла, чи була атака на аеродром

Росія випустила у бік Києва понад три десятки безпілотників. Уламки одного з дронів знайшли в аеропорту в місті Жуляни поблизу столиці.

Ніч проти 8 травня була в Києві неспокійною. Власне, загарбники хотіли атакувати Україну 35 іранськими БпЛА типу "Шахід", однак всі дрони збила ППО. Водночас речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі національного телемарафону розповів, чи мали окупанти намір обстріляти аеропорт "Жуляни", – інформує 24 Канал.

Дивіться також Коли Росія запускала ракети: у Києві невідомий виліз на багатоповерхівку та блимав ліхтарем

"Не впевнений"

За словами Шаманова, справді уламки одного з дронів було знайдено на злітно-посадковій смузі в міжнародному аеропорту "Жуляни". Однак малоімовірно, що це була цілеспрямована спроба загарбників атакувати інфраструктуру летовища.

Так, були знайдені уламки на смузі в "Жулянах". Я не впевнений, що це було намагання атакувати аеропорт. Тому що просто над територією аеропорту збили цей дрон,

– сказав речник.

Окрім того, він наголосив, що це вже 4 атака на Київ за останніх 8 днів – тобто від початку травня. З цього зрозуміло, що окупанти продовжуватимуть робити усе, аби не давати спокійно жити українцям.

Детально про обстріл

Повітряна тривога під час цього обстрілу БпЛА тривала три з половиною години. "Шахіди" атакували столицю з різних напрямків.

Жертв немає, однак є руйнування та травмовані. Зокрема, у Святошинському районі, за попередньою інформацією, пошкоджено 7 автомобілей, окрім того, ще одне авто горіло.

Також були падіння уламків на житловий будинок, проїжджу частину. Загалом травмовано 5 людей.

У Солом'янському районі було пошкоджено 15 вантажних, 5 легкових автомобілів та газову трубу. Пожежа не спалахнула. Ситуацію взяли під контроль відповідні служби.

Ворог хотів завдати удару по Києву дронами 8 травня, у День пам'ять та примирення. Саме цього дня у 1945 році Німеччина оголосила про капітуляцію у Другій світовій війні. Відтоді та аж до початку російсько-української війни Європа жила у відносному мирі.