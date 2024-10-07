Уламки "Кинджалів" виявили на території дитсадка в Києві, – Кличко

Вранці Росія вдарила "Кинджалами" по Києву. У трьох районах столиці впали уламки ракет.

За повідомленням міської влади, для удару по столиці ворог використав аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. Усі повітряні цілі були збиті, однак є падіння уламків.

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Куди впали уламки "Кинджалів"

За словами Віталія Кличка, три уламки ракети виявили на території дитсадка в Соломʼянському районі столиці. На місці працюють служби.

Також у Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, ще один впав на дах супермаркету, решта – на відкритій території.

У Голосіївському районі уламок пошкодив дах автомобіля, інші впали на відкритій території. У Шевченківському районі – падіння уламків на відкритій території.

Загалом у ніч проти 7 жовтня Росія атакувала Україну понад 80 повітряними засобами ураження. 32 "Шахеди" були збиті. Серед трьох, випущених "Кинджалів", вдалося збити два.

Крім того, 37 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно, внаслідок активної протидії РЕБ.