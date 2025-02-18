"На ультиматуми йти не збираюсь": Зеленський зробив заяву після переговорів США та Росії

Президент Зеленський висловився щодо переговорів Росії та США. Глава держави наголосив, що жодна країна не змусить його порушити інтереси власної держави.

18 лютого у Саудівській Аравії пройшли переговори Росії та США. Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом в Анкарі, прокоментував їх, передає 24 Канал.

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Що сказав президент

Президент пригадав ті вимоги, які Кремль висував Києву на початку вторгнення. Москва наполягала на зменшенні Збройних сил України, на визнанні окупованих територій російськими та обрання нового керівництва країни, яке було б вигідне Путіну.

Є враження, що зараз відбуваються такі самі перемовини, і вони із таким самим настроєм. Тільки вони відбуваються між представниками Росії та США. Знову про Україну без Україну,

– відреагував Зеленський на зустріч у Ер-Ріяді.

За словами глави держави, США зараз обговорюють ультиматум Росії, який Путін поставив на початку повномасштабної війни. "Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на такі ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз на це підемо?", — зазначив Зеленський.

Окремо політик пригадав, що жодна країна світу не допомагала Україні на початку російського вторгнення. Президент додав, що допомога від партнерів почалася лише тоді, коли світ побачив, що Путін не зможе захопити Україну, а український народ, військові і президент "нікуди не втекли".

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що нічого не знав про зустріч США та Росії у Саудівській Аравії. Ні Україну, ні її європейських союзників туди не запросили.