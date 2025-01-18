Лідерка ультраправих у Баварії закликала до негайної депортації українських біженців
- Лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини"у Баварії закликала до депортації українських біженців.
- Вона вважає, що українці повинні негайно залишити Німеччину, оскільки, за їхніми словами, Україна має достатньо території.
Відома своїми антиукраїнськими наративами, партія "Альтернатива для Німеччини" закликає до "всеосяжної реміграції". Політики наполягають на видворенні з країни "одержувачів допомоги", які не бажають інтегруватися.
Так, глава фракції "Альтернативи для Німеччини" у земельному парламенті Баварії Катрін Ебнер-Штайнер вважає за потрібне депортувати з Німеччини всіх злочинців та іноземців, які не мають права на проживання, передає 24 Канал із посиланням на Sueddeutsche Zeitung.
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Українців хочуть вислати з Німеччини
За словами, Ебнер-Штайнер, українці, які втекли від війни, теж мають залишити Німеччину. Ба більше, на думку чиновниці, вони повинні зробити це негайно, "вже зараз".
Лідерка ультраправих наголосила, що, мовляв, Україна має велику територію, а тому людям є куди повернутися.
Зауважимо, що у Баварії "Альтернатива для Німеччини" – друга за популярністю сила.
До слова, за даними ООН, до 2080 року в Україні може залишитися лише 21,2 мільйона населення. Міністр Олексій Чернишов заявив, що наразі в Україні проживають 32 мільйони українців, в той час як до 30 мільйонів – перебувають за кордоном.