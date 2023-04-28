Росія завдала ракетного удару по Умані: показуємо місто на карті
Російські окупаційні війська вночі 28 квітня завдали чергового масованого удару по Україні. Ціллю ракетного терору росіян стало мирне місто Умань.
Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що російські війська атакували Умань о 4:30 ранку, пише 24 Канал. Одна з ракет окупантів влучили в 9-поверховий будинок на вулиці Комарова.
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Російська ракета влучила у багатоповерхівку в Умані
Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що в цьому будинку майже вщент знищений перший під'їзд.
За попередніми даними, в першому під'їзді будинку, що на вулиці Комарова, було зареєстровано 109 осіб. Мовиться про людей, які офіційно проживали у квартирах цього під'їзду.
Ігор Клименко уточнив, що внаслідок російського обстрілу в цьому під'їзді знищено 27 квартир з 46.
Показуємо на карті Умань та вулицю, де росіяни обстріляли житловий будинок
За даними міністра внутрішніх справ, внаслідок обстрілу постраждало та пошкоджено близько 10 багатоповерхівок в Умані. Наразі рятувальники перевіряють кожну квартиру, щоб переконатися, що немає постраждалих чи загиблих.
Станом на 10:05 кількість загиблих в Умані зросла до 10 людей. Рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла загиблих. В Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок обстрілу Умані загинула 9-річна дитина.
Що відомо про масовану ракетну атаку 28 квітня
- Українські військові вночі знищили 21 крилату ракету Х-101/Х-555. Крім того, наші воїни знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що над Київщиною збили 11 ракет та 2 БпЛА, які летіли на столицю.
- Росія вперше масовано атакувала Україну з 9 березня 2023 року. Крім Умані, росіяни спрямували свої ракети на Дніпро. Окупанти атакували Україну з акваторії Каспійського моря.
- Для ракетної атаки російські війська використали літаки стратегічної авіації Ту-95.
- Президент Володимир Зеленський вже відреагував на ракетний терор окупантів і показав наслідки обстрілу. Глава держави обіцяє, що Росія отримає відповідь за свої дії.