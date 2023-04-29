Стріляла по координатах, – Риженко назвав особливості ракети, яка влучила по будинку в Умані

За даними Київського НДІ судових експертиз, окупанти вдарили по Умані крилатою ракетою Х-101, ціна якої 13 мільйонів доларів. Та ця ракета стріляє по координатах.

Про це 24 Каналу заявив заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко. На його думку, була введена координата.

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"Вони поставили координату, так вона в цю координату й влучила. Можливо, на шляху руху цієї ракети вони не врахували траєкторію, і могла опинитися оця багатоповерхівка", – вважає колишній заступник начальника штабу ВМС України.

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Стрільба по координатах

Риженко розказав, що така ракета як Х-101 або "Калібр" призначена для стрільби по цілях на суходолі. Практично всі ракети, які стріляють по ньому, роблять це по координатах.

Тобто в головку ракети вводиться координата цілі й вона з досить високою точністю саме в цю точку координати й влучає. Вона не дивиться, що там – будинок чи ще якась гідроелектрична станція. Вона стріляє в точку,

– наголосив військовий експерт.

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