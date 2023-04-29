Дитячий плач обірвався, коли завалилися поверхи: мешканці будинку в Умані про момент удару

На світанку 28 квітня Росія вперше за 50 днів завдала масованого ракетного удару по Україні і вперше з початку повномасштабного вторгнення завдала прямого удару по Умані. На жаль, внаслідок цього є багато загиблих, серед яких й діти.

Згідно з даними глави МВС Ігоря Клименка, внаслідок удару загинули шестеро неповнолітніх: троє дівчаток і троє хлопчиків. Наймолодшій дитині було лише півтора року. Уманці Дмитро Васильович і Ванда Іванівна розповіли жахливі подробиці про момент загибелі однієї дитини.

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Після обвалу верхніх поверхів дитина затихла

Квартира подружжя розташовується на девʼятому поверсі того ж будинку, того ж під'їзду, куди влучила російська ракета, але з протилежного боку. Їм пощастило, що стіни оселі витримали удар. Однак за дверима їхнього дому тепер прірва.

Дмитро Васильович розповів, що в перші хвилини після вибуху частина верхніх поверхів ще трималася. Після прильоту біля дверей своєї квартири чоловік зауважив полум'я, а також почув, як ридала маленька донька сусідів. Тож попри небезпеку він кинувся рятувати сусідів, однак уже було пізно.

У нас навпроти квартира, де жили двоє діток, бабуся і мама. Не знаємо щодо бабусі та хлопчика, а дівчинка з мамою загинули. Вони дуже кричали, ми не знали взагалі, що робиться з ними. Я рвався їх рятувати, але не міг відчинити двері. А потім, коли все обвалилося, бідне затихло,

– розповів Дмитро Васильович

Бажає Путіну жити довго

Після того, як крилата ракета влучила у під'їзд багатоповерхівки, Ванда Іванівна однією з перших зателефонувала до правоохоронців. Лише за 15–20 хвилин рятувальники змогли забрати подружжя із бетонного полону за допомогою драбини.

Дмитро Васильович і Ванда Іванівна наразі не мають де жити. Вони не знали, де ночуватимуть першу ж ніч після влучання, але все одно розуміли, наскільки їм пощастило вижити. Адже окрім сусідів, що жили зовсім поруч, крилата ракета вбила 23 мешканців будинку.

Зокрема, загинули їхні знайомі, що жили на першому поверсі, загинула переселенка з Харкова, яка тікаючи від війни винайняла квартиру в цьому підʼїзді.

Тут намети розбивають. Друзі запрошували, але незручно йти в чужу сімʼю. Горе велике, та й усе,

– сказав чоловік.

Його дружина згодом поділилася, що бажає Путіну довгих років життя. Років життя, сповнених максимальних мук за його кровожерливість.

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