Ракета вбила підлітка та 10-річну дівчинку: в Умані загинуло три покоління родини

30 квітня 2023, 19:26
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У ніч проти 28 квітня російські загарбники завдали удару по багатоповерхівці в Умані. Серед загиблих є 5 членів однієї родини, де були 10-річна дівчинка та 16-річний хлопчик.

На жаль, російські терористи вбили три покоління родини. Про це повідомили у фейсбук-спільноті, інформує 24 Канал.

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В Умані загибла ціла родина

Серед загиблих:

  • 39-річна Ірина Барченко,


Ірина Барченко / фото соцмережі

  • 10-річна донька Ірини – Аліна Барченко. Вона навчалась у 4 класі,


Аліна Барченко / фото соцмережі

  • 16-річний син Ірини – Олексій Лисак,


Олексій Лисак / фото соцмережі

  • Бабуся дітей Любов Барченко,


Любов Барченко / фото соцмережі

  • Тітка Наталія Барченко.

Зазначається, що Наталія напередодні трагедії приїхала до сестри в гості.


Наталія Барченко / фото соцмережі

Підтримати родину у такому горі: 5457082237237925 – Приват, Барченко Каріна Андріївна.

Ракетний удар по будинку в Умані: що відомо

  • 28 квітня Росія вдалася до масованого ракетного обстрілу. Одна з ракет влучила у багатоповерховий житловий будинок в Умані, внаслідок чого є жертви та постраждалі.
  • 29 квітня рятувально-пошукову операцію завершили. Загинули 23 людини, серед яких 6 дітей.
  • У МВС повідомили, що 2 жінки вважаються зниклими безвісти. Поранено 9 людей.
  • Київський НДІ судових експертиз заявив, що російські окупанти атакували Умань крилатою ракетою Х-101. Вона коштує 13 мільйонів доларів.
  • На удар по цивільному будинку в Умані відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що мішенню російських терористів знову стали мирні люди та об'єкти.

Автор: Софія Ковнір