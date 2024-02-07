В Умані активна робота ППО по "Шахедах"

Окупанти знову запустили "Шахеди" по Україні у ніч проти 7 лютого. Кілька груп дісталися Умані на Полтавщині, і там була активна робота ППО по ворожих дронах.

У Повітряних силах завили про кілька груп "Шахедів" у бік Умані. Також військові закликали залишатися в укриттях. Водночас у місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про активну роботу ППО, повідомляє 24 Канал.

До теми У Кіровоградській, Дніпропетровській і Полтавській області вибухи: ППО працює по "Шахедах"

Ворог атакував Полтавщину "Шахедами": що відомо

Тривогу в області через загрозу ударних дронів оголосили о 0:31. За даними Повітряних сил, заходили вони туди з Черкащини та одразу взяли курс на Умань. Було щонайменше три групи "Шахедів".

Згодом з'явилася інформація про активну роботу ППО в Умані. Водночас Повітряні сили закликали залишатися в укриттях.

Відбій на Полтавщині пролунав о 2:33.

Головне про атаку "Шахедами" у ніч проти 7 лютого

Перші пуски відбулися приблизно о 22:40 6 лютого. Спершу тривогу оголосили на Півдні та потім вона почала рухатися на Північ.

"Шахеди" спочатку здебільшого кружляли над Кіровоградщиною. Проте згодом долетіли до Вінниччини та Полтавщині.

Відомо, що ППО працювала у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській області, а також у Південних областях.

Більше інформації про останню атаку "Шахедами" можете прочитати за цим посиланням.