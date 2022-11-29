Не діють жодні графіки: в Умані критична ситуація зі світлом

В Умані на Черкащині у вівторок, 29 листопада, виникла критична ситуація зі світлом. У місті не діють жодні графіки відключення світла.

Очільниця міської ради Умані Ірина Плетньова повідомила, що в місті критична ситуація з подачею електроенергії. Вона розповіла, що ситуація зумовлена тим, що на Південноукраїнській АЕС зупинені два енергоблоки.

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Критична інфраструктура Умані заживлена частково

Повідомляється, що Умань отримувала електроенергію саме з Південноукраїнської АЕС. Ірина Плетньова наголосила, що в Умані наразі не діють жодні графіки.

Крім того, вона зазначила, що критична інфраструктура міста заживлена частково.

В Умані цілодобово працюють 18 "пунктів незламності" за адресами:

вул. Кизила, 2;

вул. Кизила, 8;

вул. Незалежності, 11;

вул. Незалежності, 5;

вул. Небесної сотні, 13;

вул. Садова, 9;

вул. Садова, 7;

вул. Республіканська, 1;

вул. Мічуріна, 7;

вул. Котляревського, 23а;

вул. Незалежності, 69/20;

вул. Центральна, 9,(село Полянецьке);

вул. Миколи Хвильового, 17;

вул. Інтернаціональна, 77;

вул. Київська, 21;

вул. Короленка, 24;

вул. Набережна, 6;

вул. Європейська,76;

вул. Гонти,3

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В енергосистемі зріс дефіцит потужності

В Україні станом на 29 листопада зріс дефіцит потужності й наразі складає 30%. Виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Напередодні дефіцит потужності був на рівні 27%.

У деяких регіонах України продовжують діяти аварійні графіки відключення світла після масованої атаки Росії. Зокрема, досі не оговталася від масованої ракетної атаки Росії Львівська область. На Львівщині 29 листопада все ще тривають аварійні відключення світла.

Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомляв, що 28 – 29 листопада Україна, можливо, повернеться до звичних графіків. Він наголосив, що це залежить від запуску генерації.

Складна ситуація з електроенергією на Одещині. У ДТЕК Одеські електромережі попередили мешканців області про екстрені відключення електроенергії.

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