Представлять нового канцлера, – експерт припустив ще одну мету візиту Зеленського в Німеччину

Президент України Володимир Зеленський перебуває із робочим візитом у Берліні, де обговорить актуальні питання з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Водночас неофіційною метою візиту могло стати знайомство із ймовірним новим канцлером.

Про це розповів експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд. Зеленський обговорить із Меркель нормандський формат, припинення російсько-української війни, будівництво "Північного потоку-2" та двостороннє економічне співробітництво.

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Неофіційна функція цього візиту – щоб Меркель представила Зеленському ймовірного майбутнього канцлера Німеччини Арміна Лашета,

– зауважив Умланд.

Новий канцлер Німеччини

Лашет є головою Християнсько-демократичного союзу в Німеччині, куди входить також Меркель. Саме Лашету прогнозують перемогу на виборах до Бундестагу, тому його зустріч із Зеленським дуже важлива.

"Позиції української та німецької сторін зрозумілі. У деяких аспектах є діаметрально протилежні позиції, у деяких – схожі", – підкреслив Умланд.

Армін Лашет очолює консервативну партію Німеччини – Християнсько-демократичний союз. Якщо партія переможе на виборах 26 вересня 2021 року, її лідер стане канцлером ФРН і головною особою в Євросоюзі. Лашет відомий як проросійський політик. Із 2017 року він був прем'єром Північного Рейну – Вестфалії.

Експерт зазначив, що просування по жодному з важливих для України питань після зустрічі Зеленського та Меркель може не бути. Зокрема, тому що Християнсько-демократичний союз підтримує запуск "Північного потоку-2". Водночас Німеччина продовжить підтримувати Україну в питанні припинення війни на Донбасі.

Андреас Умланд про візит Зеленського в Берлін: дивіться відео

Візит Зеленського в Німеччину: коротко