Умови для вступу України в НАТО наразі не склалися, – глава МЗС Франції

Французький міністр Жан-Ів Ле Дріан прокоментував бажання України вступити до НАТО. Він переконаний, що наразі для цього не склалися відповідні умови.
Глава Міністерства закордонних справ Франції Ле Дріан в інтерв'ю телеканалу розповів свою позицію щодо прагнень України стати частиною Альянсу.
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МЗС Франції про вступ України в НАТО
Ле Дріан переконаний, що наразі несприятливий час для вступу України до Північноатлантичного Альянсу.
Вважаю, що зараз умови для прийому України в НАТО не склалися,
– заявив французький міністр.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вимагає від України "більшого" для вступу в Альянс.
Членство України в НАТО і ЄС: коротко про головне
- Попри те, що Україна не є членом НАТО, раніше вона отримала статус учасниці Програми розширених можливостей, а 29 травня 2021 року – оновлений пакет Цілей партнерства Альянсу.
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