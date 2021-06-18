Умови для вступу України в НАТО наразі не склалися, – глава МЗС Франції

Французький міністр Жан-Ів Ле Дріан прокоментував бажання України вступити до НАТО. Він переконаний, що наразі для цього не склалися відповідні умови.

Глава Міністерства закордонних справ Франції Ле Дріан в інтерв'ю телеканалу розповів свою позицію щодо прагнень України стати частиною Альянсу.

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Ле Дріан переконаний, що наразі несприятливий час для вступу України до Північноатлантичного Альянсу.

Вважаю, що зараз умови для прийому України в НАТО не склалися,

– заявив французький міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вимагає від України "більшого" для вступу в Альянс.

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