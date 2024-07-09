Росія уже зменшила кількість умов: що може змусити Кремль до переговорів

Все частіше світові лідери та Росія порушують питання щодо припинення війни в Україні. Владімір Путін та Володимир Зеленський мають різне бачення та наслідки мирних перемовин.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що Росія не відмовляється від переговорів та начебто навіть ініціює їх. Він додав, що Путін за останній місяць вже кілька разів говорив про перемовини, однак він назвав умову – щоб вони не почались після припинення бойових дій.

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Чи піде Путін на перемовини

Ступак наголосив що перемовини між країною-агресоркою та Україною, так чи інакше, відбудуться. Він вважає, що вони почнуться тоді, коли Росія буде запрошена.

Росіяни вже зменшили кількість своїх вимог. На початку одна з ключових умов здавалася нездійсненною, зокрема повернення кордонів НАТО до 1997 року. Ця вимога вже зникла,

– сказав ексспівробітник СБУ.

Мирні перемовини

За словами ексспівробітника СБУ, Путін боїться що Україні, у рамках перемовин за час припинення бойових дій, вдасться перегрупуватись та мобілізувати більше населення. Як наслідок, продовжувати війну із більшими силами.

Іван Ступак також зазначив, що у таємній російській дипломатії поняття "червоні лінії" не одне. Там є три кольори таких ліній, які вказують на внутрішні настрої політики. Мовиться про небажані наслідки, можливі поступки та втечу.

Я думаю, що під час мирних перемовин ми не раз почуємо про переміщення певних ліній залежно від того, на що готові піти росіяни,

– зазначив він.