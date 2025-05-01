Змушували казати, що годують, – чоловік розповів про умови російського полону

Звільнений з полону захисник України пояснив, до яких маніпуляцій вдаються росіяни. За його словами, вони брали певну групу людей та змушували полонених казати на відео, що їх добре годують.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Новини.Live.

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Як росіяни ставляться до полонених

Під час телефонної розмови з матір'ю захисник України дізнався про смерть близького друга та побратима. Жінка згадала, що бачила сина по відео, де він харчується у їдальні. Чоловік пояснив, як ці кадри створювали.

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Накривався стіл, шикарний, і сідало туди 10 людей та їли – їх знімали спеціально. Всі інші не їли звідти нічого,

– розповів українець.

Він запевнив, що не хотів брати участь, але росіяни змусили погодитися на це. Чоловік сильно схуд, адже росіяни полонених не годували, а лише створювали бутафорію для зйомок відео.

До слова, Володимир Зеленський заявляв, що обмін полоненими має продовжитися в неділю, 25 травня. За два дні обмінів додому вже повернулися 697 українців.