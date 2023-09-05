Призначення Умєрова свідчить про тверде рішення Києва повернути Крим, – Politico

Американські журналісти вважають, що призначення кримського татарина на посаду міністра оборони України дає щонайменше два чіткі сигнали. Зокрема, воно свідчить про наміри України.

Журналісти пояснюють, що загалом призначення Умєрова подає чіткі сигнали як противникам, так і союзникам Києва. До речі, призначення нового міністра має відбутись вже 6 вересня.

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Що значить призначення Умєрова міністром оборони

Два чітких сигнали союзникам і супротивникам України: Київ серйозно налаштований на очищення від корупції та непохитний щодо повернення Криму з-під контролю Росії,

– зазначили журналісти.

Вони також пригадали, що Рустем Умєров був головою комісії України з моніторингу міжнародної фінансової та військової допомоги під час війни. Ба більше, працюючи головою Фонду державного майна, він активізував приватизаційні процеси в країні.

"Окрім його фінансової хватки, призначення Умєрова означатиме глибшу інтеграцію кримськотатарської громади в процес ухвалення рішень у Києві. Це також чітко свідчить про непохитну рішучість України повернути Крим", – запевнили журналісти.

Перший кримський татарин на чолі Міноборони України

Рустам Умєров стане першим мусульманином та кримським татарином на посаді міністра оборони України. Журналісти навіть запитали про нього в голови Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова.

Він сильний менеджер зі стратегічним баченням, який має добре налагоджені міжнародні зв'язки у США, Європейському Союзі, арабському світі, Туреччині та країнах Центральної Азії,

– запевнив Чубаров.

Окрім того, видання Al Arabia News зауважило, що Україна планує отримати першого в історії мусульманського і кримськотатарського міністра оборони Рустема Умєрова.

Журналіст турецького медіаконгломерату Ciner Media Group Алі Сінар, що базований в американському офісі Bloomberg, заявив:

призначення Умєрова є важливим;

в українському уряді політик буде не першим представником кримськотатарського народу. Адже першою заступницею глави МЗС України є Еміне Джапарова.

Умєров володіє турецькою мовою. Призначення кримськотатарського лідера в критично важливе міністерство є меседжем для Росії, яка несправедливо окупувала Крим. Туреччина завжди робила чіткі заяви щодо Криму,

– написав Алі Сінар.

До речі, професор Стенфордського університету Майкл Макфол зауважив, що "про Крим ніколи не забудуть", якщо міністром оборони буде Рустем Умєров.

"Це чудова новина", – зауважив Макфол.

Він також додав, що не є військовим фахівцем, проте знає Умєрова багато років, і завжди був вражений його досягненнями на різних аренах.

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