Уроки, які Україна вивчила на прикладі Авдіївки: Умєров назвав їх

Українські захисники, згідно із рішенням Головнокомандувача ЗСУ Олександром Сирським, вийшли з Авдіївки. Протягом останніх місяців в районі міста тривали пекельні бої, у яких здебільшого ворожі сили, на жаль, переважали.

Україна засвоїла головні уроки, які вивчила на прикладі Авдіївки. Про це на своїй сторінці у соцмережах наголосив міністр оборони України Рустем Умєров, передає 24 Канал.

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Засвоїли урок

Рустем Умєров наголосив, що Збройні Сили України повернуть Авдіївку під контроль України після вимушеного відходу, який було здійснено задля збереження життів особового складу.

Працюємо над цим постійно. Фортифікації – будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей – правильне. Авдіївку – повернемо,

– наголосив глава українського оборонного відомства.

Як зазначив міністр оборони, для цього Україні необхідні сучасні системи протиповітряної оборони, щоб ворог не міг застосовувати КАБи. Зокрема, станом на зараз є потреба у засобах далекого ураження для нищення ворожих складів. Також нам потрібно якомога більше артилерійських снарядів.

Українські війська покинули Авдіївку: що відомо