Умєров пояснив звільнення командувача ССО Хоренка
Джерело:Рустем Умєров
У п'ятницю, 3 листопада, стало відомо про звільнення Віктора Хоренка. Він обіймав посаду командувача Сил спеціальних операцій.
Ситуація зі звільненням Хоренка була дивною, адже подання про нього мав дати Валерій Залужний. Утім, такого подання не було, а про своє звільнення Хоренко дізнався зі ЗМІ.
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Пояснення від Умєрова
Генерал-майор Хоренко зараз потрібний на певному напрямку, він продовжить службу в Міністерстві оборони України,
– зазначив Умєров.
Як написав міністр оборони, він справді робив подання на звільнення Хоренка і кадрове рішення було ухвалено. Законодавство при цьому не порушили.
Інших подробиць щодо свого рішення Умєров не навів. Він пояснив, що детальні коментарі гратимуть на руку ворогові, тож військовий задум лишиться у таємниці.
"Додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни – надавати підстави ворогові послаблювати Україну", – написав він.
Що відомо про звільнення Хоренка
- В Офісі президента пояснили: відповідно до закону України "Про національну безпеку", подання щодо командувачів окремих родів військ ЗСУ має робити міністр оборони, що й було зроблено. А вже президент підписав рішення про звільнення.
- Новим командувачем Сил спеціальних операцій став Сергій Лупанчук. Про нього немає інформації у відкритих джерелах. У Вікіпедії зазначено, що він полковник, а Зеленський висловився, що цей бойовий офіцер підсилить ССО.
- Віктор Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання в складі ГУР МО – у цьому запевнив президент.
- Незадовго до звільнення Хоренко дав велике інтерв'ю. Зокрема, він розповів, як спілкувався з Денисом "Редісом" Прокопенком і як приймали складні рішення у стислі терміни. Читайте на нашому сайті деталі про операцію на "Азовсталі" – їх оприлюднили вперше.