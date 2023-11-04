Умєров пояснив звільнення командувача ССО Хоренка

У п'ятницю, 3 листопада, стало відомо про звільнення Віктора Хоренка. Він обіймав посаду командувача Сил спеціальних операцій.

Ситуація зі звільненням Хоренка була дивною, адже подання про нього мав дати Валерій Залужний. Утім, такого подання не було, а про своє звільнення Хоренко дізнався зі ЗМІ.

Дивіться також Зеленський відреагував на статтю Залужного і висловився щодо перебігу війни в Україні

Пояснення від Умєрова

Генерал-майор Хоренко зараз потрібний на певному напрямку, він продовжить службу в Міністерстві оборони України,

– зазначив Умєров.

Як написав міністр оборони, він справді робив подання на звільнення Хоренка і кадрове рішення було ухвалено. Законодавство при цьому не порушили.

Інших подробиць щодо свого рішення Умєров не навів. Він пояснив, що детальні коментарі гратимуть на руку ворогові, тож військовий задум лишиться у таємниці.

"Додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни – надавати підстави ворогові послаблювати Україну", – написав він.

Що відомо про звільнення Хоренка