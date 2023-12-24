Умєров закликав не політизувати стан справ у командуванні

Міністр оборони України прокоментував питання щодо стану справ у командуванні. Умєров закликав не політизувати це питання.

За його словами, всі працюють в команді президента та повинні виконувати поставлені перед ними завдання. Умєров пояснив, що трапиться, якщо він їх не досягне.

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Що сказав Умєров про стан справ у командуванні

Міністр відповів на питання про слова Зеленського про те, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має відповідати за результати на полі бою. Рустем Умєров запевнив, що він не коментуватиме питання, які ставили президенту України. Адже є рішення, стратегічні та воєнні цілі, їх "досягаєш або не досягаєш".

Якщо я не досягну мети, яку мені поставили, – мене теж звільнять. Тобто, на сьогодні, якщо ми говоримо, що суспільство вимагає ротацію кадрів, ротацію солдат, зміни – формати, підходи, це нормально. Це військовий периметр, і виконувати в ньому завдання – наша робота. Я не вважаю, що треба політизувати це питання. Ми маємо виконувати свої завдання, і ми в команді президента,

– заявив міністр оборони України.

Умєров також заявив, що днів 100 днів дивився, що було зроблено протягом 2022 – 2023 років.

"Ми маємо вчитись, дивитися на помилки, щоб не робити їх у 24-му році. Стовідсотково ми дуже прозоро і дуже прямолінійно спілкуємося зі всіма командувачами", – заявив глава Міноборони.

Міністр пояснив щодо ймовірності заміни командувача "Таврії" генерала Олександра Тарнавського. За його словами, наразі не може сказати, чи буде ухвалене відповідне рішення. Проте все наразі виконують в штатному режимі.

Міністр оборони про співпрацю між Зеленським і Залужним

У нас повинно бути так: є верховний головнокомандувач, потім – міністр, головнокомандувач і так далі. Майже кожен тиждень у нас є селектори, Ставки – і все, працюємо поки в робочому режимі,

– заявив Умеров.

Він додав, що наразі вони працюють в штатному режимі: "Якщо будуть питання – я та людина, яка вийде і про це доповість або розповість".

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