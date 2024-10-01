Умєров звільнив 4 своїх заступників
Джерело:Рустем Умєров
Рустем Умєвов підписав подання про звільнення щонайменше 4 заступників міністра оборони. Йдеться про Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган.
Щонайменше двоє з них переходять на нову посаду. Причину звільнень Рустем Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Дивіться також Рекордні втрати: військовий ЗСУ відповів, яка битва стала найжахливішою для росіян
Яка причина звільнень
Умєров наголосив, що система Міністерства оборони України, зокрема ЗСУ, ГУР та ДССТ, під час воєнного стану є закритим периметром. Тож всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими.
Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них – неприпустимі. У цьому контексті проводяться і кадрові зміни. Я підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони,
– йдеться у повідомленні міністра.