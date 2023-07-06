Мама пустила гудок, і зв'язок зник, – донька зниклої мешканки будинку у Львові

Після удару російської ракети по багатоквартирному будинку у Львові двоє людей перестали виходити на зв'язок. Наразі їх розшукують.

Рятувальники спрямували всі зусилля на пошук зниклих

Донька мешканки будинку розповіла, що не знає, де її матір. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону, пише 24 Канал.

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Дівчина розповіла, що мама жила в одній зі зруйнованих квартир. Після прильоту вона пустила їй гудок телефоном, а потім перестала виходити на зв'язок.

Це була квартира моєї мами. Наразі ми шукаємо маму. Дізналися, бо вона нам дала гудок, а більше ми вже з нею не зв'язалися. Дуже надіюся, що ми її знайдемо і все буде добре,

– сказала донька зниклої.

Керівник пресслужби Головного управління ДСНС України на Львівщині Віталій Туровцев наголосив, що у квартирах на перших поверхах можуть перебувати люди. Зараз всі роботи зосереджені на тому, щоб знайти двох осіб, які перестали виходити на зв'язок.

Деталі ракетного удару по Львову