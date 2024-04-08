Унаслідок удару по Полтавщині загинула людина, ще десять травмовано, серед них діти

Увечері 8 квітня в низці міст була тривога. Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, які наслідки російського удару по Полтавській області.

Тривогу в регіоні оголосили о 20:52. Повітряні сили писали, що є загроза застосування балістики з північного сходу. Після дев'ятої вечора в області почули вибухи.

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Скільки людей поранено на Полтавщині 8 квітня

Тяжкий вечір для Полтавщини. На жаль, у результаті ворожого удару по цивільному будинку одна людина загинула. За попередньою інформацією, травмовано п'ять людей, із них троє дітей. Ще одну людину врятували із сусіднього будинку,

– написав Філіп Пронін о 22:30.

За його даними, було частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків.

О 21:28 глава ОВА повідомив, що окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади. На місці працюють усі відповідні служби, а деталі щодо атаки уточнюють.

Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що удар припав на двоповерховий сімейний гуртожиток, саме там загинула людина.

Згодом Філіп Пронін повідомив "Суспільному", що станом на 23:00 відомо про десятьох постраждалих та одну загиблу людину. Двох дітей госпіталізували, вони не в тяжкому стані. Окрім гуртожитка, пошкоджено ще три будинки довкола.

Від російських атак страждають і діти

Цього ж дня, 8 квітня, в Запоріжжі загинуло троє людей. Росіяни били балістикою.

А раніше, 5 квітня, в місті було вбито чотири людини, постраждало понад 20, серед них багато дітей.

Ілля Євлаш в ефірі телемарафону підтвердив, що перед атаками на Запоріжжя окупанти запускали розвідувальні дрони. Водночас розвідка за допомогою А-50 поки буксує з певних причин.

Об одинадцятій вечора стало відомо, що ворог запустив "Шахеди". Наразі тривога тільки на Херсонщині, але очевидно, що вона розшириться і на інші області.