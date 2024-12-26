Унаслідок влучання HIMARS міг загинути ворожий командир Юра Фомин, – джерела

У вівторок, 24 грудня, українські військові завдали прицільного удару по ворогу з реактивної системи HIMARS. Внаслідок цього міг загинути російський командир.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела.

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Що відомо про ліквідацію російського командира

Близько опівдня 24 грудня українські військові вдарили з HIMARS по автомобільній техніці. Внаслідок цього міг загинути командир батареї 135 бригади Юра Фомин. Раніше він служив у складі 4 військової бази 58 армії.

Зазначається, що HIMARS атакував ворога саме тоді, коли той отримував так звану гуманітарку. Раніше у мережі окупанти скаржилися, що "волонтери" назначають місце та час зустрічі для передачі допомоги, після чого по цій точці вдаряють з РСЗВ.

Силам оборони вдалося "задвохсотити" не лише Фомина, а ще й деяке керівництво 135 бригади.

Зауважимо, загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення вже сягнули 780 860 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1580 одиниць особового складу ворога.