Унікальна операція на Харківщині: українські дрони й роботи взяли росіян у полон
- На Харківщині українські бійці провели успішний штурм позицій окупантів за допомогою дронів та роботизованих комплексів, взявши ворогів у полон без залучення піхоти та без втрат.
- Ця операція стала першим у світі підтвердженим успішним штурмом позицій противника лише за допомогою безпілотних платформ, що продемонструвало ефективність роботизованих систем на полі бою.
На Харківщині бійці Третьої штурмової бригади вперше провели успішний штурм позицій окупантів за допомогою дронів та роботизованих комплексів. Без залучення піхоти їм вдалося взяти ворогів у полон і уникнути втрат серед своїх.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Третю штурмову бригаду. На Харківщині українські бійці провели унікальну операцію – атакували укріплення окупантів, розбили їхню оборону й взяли росіян у полон виключно силами дронів та наземних роботизованих комплексів.
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Дрони і роботи змусили росіян здатися
Піхоту при цьому не залучали, тож українські захисники обійшлися без втрат.
У бригаді наголосили, що це – перший у світі підтверджений успішний штурм позицій противника лише безпілотними платформами.
FPV-дрони та НРК-камікадзе розгромили російський бліндаж, після чого наступний робот вже наближався добивати ворога. Щоб врятуватись, окупанти підняли шматок картону з написом "Ми хочемо здатися" й сигнал передали українським операторам дронів. Після цього дрони вивели росіян до українських позицій, де їх офіційно взяли в полон.
Історична операція Третьої штурмової: дивитися відео
У бригаді уточнили, що позиції, які двічі не вдавалось взяти суміжним підрозділам, змогли зачистити та зайняти саме роботи підрозділу НРК NC13 з роти безпілотних повітряних суден DEUS EX MACHINA 2 штурмового батальйону.
Цей унікальний випадок вже назвали безпрецедентним для сучасної війни та підтвердженням ефективності роботизованих систем на полі бою.