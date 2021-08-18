Унікальна ситуація, – у МЗС розповіли, хто допомагає з евакуацією українців з Афганістану

Україна не має власного дипломатичного представництва в Афганістані. Тому міністерство закордонних справ змушене звертатися по допомогу до інших країн.

Для цього залучають посольства Таджикистану й Пакистану. Про це в ефірі 24 каналу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Читайте також Для евакуації 150 українців: в Афганістан вилетів літак Міноборони

Ніколенко: Для підсилення залучили посольства в Таджикистані й Пакистані

"Це дуже унікальна ситуація, що Україна організовує операцію з евакуації громадян в країні, де не має дипломатичної присутності", – зазначив він.

Ніколенко пригадав, що в ніч на 16 серпня українське МЗС одним з найперших змогло підняти літак з аеропорту Кабула і вивезти як українців, так і представників інших держав. Втім зараз і справді українська влада здійснює операцію з евакуації, фактично не маючи дипломатичної присутності в Афганістані.

Наші посольства в Таджикистані, Пакистані, які ми залучили для підсилення, займаються евакуацією,

– заявив прессекретар відомства.

І додав, що всі українці, які хочуть покинути країну, мають про це повідомити посольствам України. Саме в такому разі дипломати зможуть спланувати найбезпечніші шляхи евакуації.

Працюємо з міжнародними партнерами, – Ніколенко про евакуацію українців

За словами речника МЗС, для розв'язання питання евакуації українців, влада працює з міжнародними партнерами, присутніми в Афганістані. Наразі частина аеропорту в Кабулі контролюється іноземними військами, як і частина блок-постів на під'їзді до нього.

"З ними ведеться робота, аби наші громадяни могли безпечно сісти на літак", – підкреслив Ніколенко.

Евакуація українців з Афганістану: останні новини