Унікальна знахідка: на Землі виявили речовину, старішу за Сонячну систему

На Землі виявили унікальні частки міжзоряного пилу. Міжнародна команда вчених, які знайшли речовину, заявили, що вона зібрана з верхньої атмосфери Землі.

Про це повідомляє Science Alert.

Як стверджують вчені, ці космічні частинки пережили щонайменше 4,6 мільярда років є старішими ніж Сонячна система. Як показали нові дослідження, ці частки подорожували по неймовірних відстанях.

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Ці дрібні частинки міжзоряного пилу, стверджують вчені, можуть розповісти про те, як формуються планети та зірки. Їхній аналіз показав, що порох містить структури GEMS – це вкраплення металів і сульфідів, в якому майже повністю відсутній вуглець.

"Наші спостереження показують, що ці екзотичні зерна є досонячним міжзоряним порохом, який утворює будівельні блоки планет і зірок. У нас на кінчиках пальців виявилися початкові матеріали формування планет. Це захоплює і дає змогу глибше зрозуміти процеси змін в космосі", – пояснив провідний дослідник Хоуп Ішиі з Гавайського університету в Маноа.

Ці космічні частинки пережили щонайменше 4,6 мільярда років

Вченим вдалось з’ясувати, що зерна GEMS спочатку з'явилися в середовищі, яке було холодним і багатим радіацією. При цьому зв'язок відбувається під дією низьких температур, тому ці частинки міжпланетного пилу збереглися з часів ще до утворення планетних тіл в Сонячній системі.

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