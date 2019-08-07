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      "Уникнути колапсу": Омелян пообіцяв вирішити проблему з локомотивами найближчим часом

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      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / agropolit.com

      Проблема з недостачею локомотивів для експорту зернових у піковий період має бути вирішена системно, і Мініфраструктури над цим уже працює.

      Про це, відповідаючи на запитання журналіста OBOZREVATEL у ході спільного брифінгу з представником президента в уряді Андрієм Герусом, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Чиновник заявив, що Міністерство вже найближчим часом ухвалить відповідні рішення, зокрема і кадрові.

      Щодо локомотивної тяги, в діяльності будь-якої державної компанії чи у формуванні державної політики має бути система. Не можна на скору будувати дороги, не можна на скору виробляти локомотиви. Якщо є чітке бачення, що ми зробили підписавши контракт із General Electric, щоб замінити існуючу на УЗ теплову тягу, те саме буде з електролокомотивами,
      – відповів Омелян.

      "Якнайшвидше має бути підписаний контракт із провідним світовим виробником електролокомотивів для потреб УЗ та, можливо, інших видів транспорту в Україні. Це системне вирішення проблеми, щоб кожного року і пікові місяці ми не жалілися на те, що локомотивів не вистачає", – додав він.

      Як раніше повідомлялось, через проблеми з логістикою аграрії прогнозують виникнення транспортного колапсу на півдні країни і суттєві проблеми з вивезенням зібраного рекордного врожаю зерна.

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      Теги: Міністерство інфраструктури Укрзалізниця Володимир Омелян
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