Уночі Росія знову атакувала Україну "Шахедами": скільки БпЛА було запущено та збито

Російська армія вночі 13 травня атакувала Україну ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". По всіх ворожих цілях відпрацювала наша протиповітряна оборона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки "Шахедів" запустив ворог вночі по Україні

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 13 травня (із 23:00 12 травня) противник атакував Україну 10 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із Приморсько-Ахтарська, що в Росії.

Усі 10 російських безпілотників успішно збито протиповітряною обороною,

– написали військові.



Як відпрацювала ППО вночі 13 травня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Окремо очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що в ніч на 13 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 4 БпЛА типу Shahed 131/136.

До слова, минулої доби противник запустив по Україні 108 ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників-імітаторів. Тоді протиповітряна оборона знищила 55 ворожих дронів, ще 30 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків.