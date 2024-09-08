Уночі ворог завдав авіаційного удару по місту Суми, є загиблі

Сумська область вночі 8 вересня зазнала авіаудару ворога. Наслідками стали руйнування та смерті людей.

За інформацією обласної військової адміністрації, мовиться про 2 загиблих. Ще 4 людини зазнали поранень, з них 2 дітей.

Цієї ж ночі Росія випустила по Україні "Шахеди": рухалися в напрямку Одещини

Удар ворога по Сумах вночі 8 вересня: що відомо

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 02:39. Інформація про вибухи в регіоні надійшла від місцевих жителів за кілька хвилин до 4 ранку 8 вересня.

Через годину в Сумській ОВА оприлюднили інформацію, що 8 вересня вночі ворог завдав авіаційного удару по місту Суми.

У повідомленні мовилося, що 2 людей загинули, ще 4 поранені, з них 2 дітей. Також пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

Задля ліквідації наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Наслідки атаки ворога на Суми: фото показали в ОВА

Додамо, що увечері 7 числа в Сумах також чули вибухи, тоді Повітряні сили писали про загрозу балістики.

Зауважимо, цієї ночі російські окупанти намагалися зашкодити й Одеській області. Туди, зокрема, прямували ударні дрони-камікадзе. Наразі не надходило інформації про те, що атака могла мати наслідки.

Цікаво, що щонайменше один ударний дрон російської армії залетів у простір Румунії, що зауважили і моніторингові спільноти, і Повітряні сили.