Уночі ЗСУ вразили поромну переправу в Криму і нафтовий термінал у Росії, – Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують завдавати ударів по ворогу. Зокрема, у Генштабі розповіли, що вночі вдалося уразити поромну переправу в тимчасово окупованому Криму та ще одну ціль на території Росії.

Операцію провели вночі проти 4 червня. Водночас за минулу добу наші воїни уразили п'ять районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО, один артилерійський засіб і два склади боєприпасів противника.

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Сили оборони завдають втрат ворогу

У Генштабі уточнили, що вже з початком цієї доби наші ракетні війська завдали успішного удару по поромній переправі в тимчасово окупованому Криму. Крім цього, вдалося уразити нафтовий термінал в Краснодарському краї.

У Генштабі відредагували повідомлення. Там видалили цю частину повідомлення.

Українські воїни перетворюють Крим на пастку для російських військових. Також постійно під ударом перебувають об'єкти нафтової промисловості.

Втрати ворога на 4 червня

З 24 лютого 2022 року окупанти залишили на українській землі 512 420 одиниць особового складу.

Що відомо про втрати ворога: