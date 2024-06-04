Уночі ЗСУ вразили поромну переправу в Криму і нафтовий термінал у Росії, – Генштаб ЗСУ

4 червня 2024, 12:33
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують завдавати ударів по ворогу. Зокрема, у Генштабі розповіли, що вночі вдалося уразити поромну переправу в тимчасово окупованому Криму та ще одну ціль на території Росії.

Операцію провели вночі проти 4 червня. Водночас за минулу добу наші воїни уразили п'ять районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО, один артилерійський засіб і два склади боєприпасів противника.

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Сили оборони завдають втрат ворогу

У Генштабі уточнили, що вже з початком цієї доби наші ракетні війська завдали успішного удару по поромній переправі в тимчасово окупованому Криму. Крім цього, вдалося уразити нафтовий термінал в Краснодарському краї.

Важливо! У Генштабі відредагували повідомлення. Там видалили цю частину повідомлення.

Українські воїни перетворюють Крим на пастку для російських військових. Також постійно під ударом перебувають об'єкти нафтової промисловості. 

Втрати ворога на 4 червня 

З 24 лютого 2022 року окупанти залишили на українській землі 512 420 одиниць особового складу.

Що відомо про втрати ворога:

  • особового складу – 512 420 (+1290);
  • танків – 7 794 (+15);
  • бойових броньованих машин – 15 020 (+18);
  • артилерійських систем – 13 345 (+65);
  • РСЗВ – 1 092 (+2);
  • засобів ППО – 827 (+3);
  • літаків – 357 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 766 (+27);
  • крилатих ракет – 2 268 (+0);
  • кораблів/катерів – 27 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 228 (+69);
  • спеціальної техніки – 2 211 (+12).
Автор: Вікторія Кульженко