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Упала головою вниз на охоплену полум’ям сцену: талант-шоу у США ледь не завершилось трагічно

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"Америка має талант" ледь не завершилося трагедією
"Америка має талант" ледь не завершилося трагедією / Скріншот відео

На популярному телешоу "Америка має талант" (America's Got Talent) стався безпрецедентний випадок. Річ у тім, що виступ сімейної пари акробатів ледь не завершився трагедією, оскільки чоловік не зумів утримати жінку на висоті, відтак вона зірвалася та впала на сцену, що палала.

Відповідне відео з’явилося на офіційному Youtube-каналі програми.

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На кадрах, зокрема, видно, як чоловік із зав'язаними очима, перебуваючи на висоті, повинен був виконати складні акробатичні елементи зі своєю дружиною над відкритим вогнем, але у підсумку остання зірвалася та впала на охоплену полум’ям сцену, оскільки партнер не зміг її наосліп зловити за ноги. На щастя, все обійшлося, і акробатка не зазнала жодних пошкоджень. А опісля захотіла виконати трюк знову, але члени журі категорично їй це заборонили.

Зауважимо, що падіння неабияк шокувало як членів журі, так і глядачів у залі. До слова, серед гостей шоу був присутнім і дворічний син акробатів разом з бабусею.

Вищезазначені акробати – подружжя Нільсенів зі штату Юта: Тайс і Мері. Попри прикре падіння, вони все ж зуміли пройти до наступного етапу.

Акробатка зірвала з висоти у вогонь на американському шоу: відео 

Нагадаємо, раніше у "Америка має талант" брала участь і українська команда, яка своїм номером The Escape також зуміла не лише вразити суддів, а й отримати чотири «так», що означає прохід до наступного раунду.

Теги: Новини США LifeStyle Медіа Новини культури
Джерело: 24 канал
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