УПЕ: Парк цистерн України вимагає проведення капітально-відновлювальних ремонтів
Практично весь наявний в Україні парк цистерн для перевезення сірчаної кислоти вимагає проведення капітально-відновлювальних ремонтів.
Про це йдеться в інформаційно-аналітичних матеріалах, підготовлених ДП "Укрпромзовнішекспертиза" для спеціального розслідування щодо імпорту сірчаної кислоти і олеума, проведеного Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі (МКМТ) при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ), пише Uaprom.
"З урахуванням віку (рік побудови) практично весь наявний в Україні парк цистерн для перевезення сірчаної кислоти вимагає проведення капітально-відновлювальних ремонтів. Сумарна вартість їх проведення може скласти 183,6 млн грн або близько $7 млн", – йдеться в документі.
За інформацією УПЕ, загальний парк цистерн для перевезення кислоти в Україні станом на червень 2018 року становить 272 одиниці. Велика частина цистерн (180 од. або 66,2%) побудована до 1990 року і має вік понад 27 років. Третина цистерн побудована в 1991-1993 рр. і має вік понад 25 років.
|
Год введения в эксплуатацию
|
Июнь 2018 г.
|
Доля, %
|
до 1980 г. (включительно)
|
4
|
1,5
|
1981-1985 гг.
|
112
|
41,2
|
1986-1990 гг.
|
64
|
23,5
|
1990-1993 гг.
|
92
|
33,8
|
Всего
|
272
|
100
При цьому, як зазначає УПЕ, відповідно до "Положення про систему технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів, допущених до використання на залізничні колії загального користування в міжнародному сполученні", прийнятого на 47-му засіданні Ради залізничного транспорту 23 листопада 2007 року нормативний термін експлуатації цистерн для перевезення сірчаної кислоти становить 18 років.
"Сірчана кислота відноситься до групи небезпечних вантажів (клас 8 "Корозійні (їдкі) речовини"), що обумовлює особливий режим її перевезення. Правила перевезення небезпечних вантажів регулюються Законом України "Про перевезення небезпечних вантажів" та "Правилами перевезення небезпечних вантажів". Перевозять сірчану кислоту в спеціалізованих залізничних цистернах. Згідно вищезазначених закону і правил, допускається використання і експлуатація тільки технічно справних цистерн. Забороняється подавати під навантаження сірчаної кислоти цистерни без технічного огляду і документально підтвердженої технічної придатності до перевезення", – констатується в документах УПЕ.