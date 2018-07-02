УПЕ: Парк цистерн України вимагає проведення капітально-відновлювальних ремонтів

Практично весь наявний в Україні парк цистерн для перевезення сірчаної кислоти вимагає проведення капітально-відновлювальних ремонтів.

Про це йдеться в інформаційно-аналітичних матеріалах, підготовлених ДП "Укрпромзовнішекспертиза" для спеціального розслідування щодо імпорту сірчаної кислоти і олеума, проведеного Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі (МКМТ) при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ), пише Uaprom.

"З урахуванням віку (рік побудови) практично весь наявний в Україні парк цистерн для перевезення сірчаної кислоти вимагає проведення капітально-відновлювальних ремонтів. Сумарна вартість їх проведення може скласти 183,6 млн грн або близько $7 млн", – йдеться в документі.

За інформацією УПЕ, загальний парк цистерн для перевезення кислоти в Україні станом на червень 2018 року становить 272 одиниці. Велика частина цистерн (180 од. або 66,2%) побудована до 1990 року і має вік понад 27 років. Третина цистерн побудована в 1991-1993 рр. і має вік понад 25 років.

Год введения в эксплуатацию Июнь 2018 г. Доля, % до 1980 г. (включительно) 4 1,5 1981-1985 гг. 112 41,2 1986-1990 гг. 64 23,5 1990-1993 гг. 92 33,8 Всего 272 100

При цьому, як зазначає УПЕ, відповідно до "Положення про систему технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів, допущених до використання на залізничні колії загального користування в міжнародному сполученні", прийнятого на 47-му засіданні Ради залізничного транспорту 23 листопада 2007 року нормативний термін експлуатації цистерн для перевезення сірчаної кислоти становить 18 років.

"Сірчана кислота відноситься до групи небезпечних вантажів (клас 8 "Корозійні (їдкі) речовини"), що обумовлює особливий режим її перевезення. Правила перевезення небезпечних вантажів регулюються Законом України "Про перевезення небезпечних вантажів" та "Правилами перевезення небезпечних вантажів". Перевозять сірчану кислоту в спеціалізованих залізничних цистернах. Згідно вищезазначених закону і правил, допускається використання і експлуатація тільки технічно справних цистерн. Забороняється подавати під навантаження сірчаної кислоти цистерни без технічного огляду і документально підтвердженої технічної придатності до перевезення", – констатується в документах УПЕ.