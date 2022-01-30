Уперше в історії, – Енергоатом заявив про запуск усіх 15 енергоблоків

Після завершення середнього планово-попереджувального ремонту та перевантаження ядерного палива 30 січня енергоблок №4 Рівненської АЕС підключили до електромережі.

Наразі триває набір потужності. Зауважень до роботи основного устаткування працюючих енергоблоків та персоналу немає, водночас обладнання функціонує в заданому режимі.

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Уперше за всю історію атомної енергетики України ДП "НАЕК "Енергоатом" працює всіма 15 енергоблоками одночасно,

– повідомили у компанії.

Варто зазначити, що з грудня 2021 року Енергоатом працював 14 енергетичними блоками з 15.

Україна від'єднається від енергосистем Росії

Денис Шмигаль повідомив, що у лютому Україна тимчасово від'єднається від енергосистем Росії та Білорусі. Це зроблять, аби провести тестування роботи в ізольованому режимі.

Прем'єр-міністр розповів, що наразі триває активна робота над інтеграцією української енергосистеми з європейською системою ENTSO-E. Це так званий енергетичний безвіз.

Він наголосив, що Україна дотримується взятих на себе зобов'язань інтеграції, яка призведе до реальної енергонезалежності та можливості відокремитися від Росії та Білорусі.