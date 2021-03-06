Історична зустріч: Папа Римський провів перемовини з лідером шиїтів Іраку

Вперше в історії Папа Римський Франциск завітав до Іраку. Ще одна історична подія сталася на другий день його візиту – він зустрівся з найвпливовішою духовною особою серед шиїтів країни аятолою Алі ас-Сістані.
Джерело:AP News
Зустріч Папи Римського та лідера шиїтів Іраку відбулася 6 березня. Для цього понтифік прибув до священного для шиїтів міста Ен-Наджаф. До слова, шиїти – найбільша релігійна громада Іраку.
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Деталі
- Кортеж із Папою Римським проїхав вулицями Ен-Наджафа до мечеті імама Алі. Неподалік святині аятолла десятиліттями знімає будинок.
- Біля житла аятоли понтифіка вітали іракці в традиційних шатах. Також на знак миру в небо випустили білих голубів.
- Сама ж зустріч Франциска та Алі ас-Сістані пройшла за закритими дверима.
- За даними AP, цій історичній зустрічі передували місяці узгоджень між Ватиканом і представниками аятолли.
Ватикан і представники шиїтів Іраку довго домовлялися про зустріч лідерів / Фото AP Photo
Цікавий момент
Раніше Франциск вже зустрічався з духовними лідерами мусульман-сунітів – в Бангладеш, Марокко, Туреччині та ОАЕ.
У 2019 року в Абу-Дабі понтифік спілкувався з шейхом Ахмедом ат-Тайебом – імамом мечеті Аль-Азхар у Каїрі і ключовою фігурою для сунітів. За підсумками зустрічі папа римський і шейх підписали документ із закликом розвивати діалог християн і мусульман.
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Візит Папи Римського в Ірак: головне
- До Багдаду він прибув у п’ятницю, 5 березня.
- Це перший візит в Ірак очільника Римо-католицької церкви і перша поїздка понтифіка за кордон з початку пандемії коронавірусу. Папа римський наполягав на візиті, попри складну ковідну ситуацію в Іраку.
- Головна мета поїздки – спробувати домогтися захисту для місцевих християн. Річ у тім, що за останні 2 десятиліття число християн в Іраку знизилася з майже півтора мільйона до 250 тисяч. Причини – громадянська війна та насильства з боку бойовиків"Ісламської держави".
- 7 березня понтифік вирушить до міста Мосул на півночі країни. Тут він промовить на Церковній площі молитву за жертв війни з Ісламською державою.
Хто такі шиїти?Це загальний термін, що означає послідовників низки течій ісламу. Вони визнають єдино законними наступниками пророка Мухаммеда тільки Алі ібн Абу Таліба та його нащадків за головною лінією. Шиїти – другий за числом прихильників (після сунітів) напрям у ісламі.
Як і всі мусульмани, шиїти вірять в посланницьку місію пророка Мухаммеда. Відмінною рисою є переконання в тому, що керівництво мусульманською громадою має належати Імамам. Останні – це призначені Богом, обрані особи з числа нащадків пророка. До них вони власне і відносять Алі ібн Абу Таліба та його нащадків. Натомість вони не визнають виборних осіб – халіфів. Водночас шиїти критично ставляться до халіфату перших трьох халіфів Абу Бакра, Умара та Усмана.