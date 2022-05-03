Уперше за час вторгнення: у Раді виступив Зеленський, йому аплодували стоячи
Джерело:телеграм Ярослава Железняка
У парламенті України 3 травня виступив президент Володимир Зеленський. Главу держави, який виступив зі зверненням, нардепи зустрічали стоячи та оваціями.
Це було перше звернення Володимира Зеленського до Верховної Ради з часу вторгнення Росії 24 лютого. Усі присутні зустріли главу держави оплесками, відповідне відео в соцмережах оприлюднив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
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Перед Зеленським до парламенту звернувся Борис Джонсон
Глава держави наголосив, що нардепам варто відмовитись від піару і сконцентруватись саме на "порядку денному". У цьому ключовим є саме слово "порядок".
Під час виступу президента Зеленського був присутній і прем'єр-міністр Великої Британії. Борис Джонсон переглядав засідання у онлайн-форматі.
Також глава британського уряду виступив зі зверненням до українського парламенту. Джонсон, за інформацією Железняка, повідомив про виділення допомоги Україні на суму 3 мільярдів фунтів стерлінгів.
Про що говорив Джонсон
Як і президента Зеленського, Бориса Джонсона парламентарі теж зустріли бурхливими оваціями. Прем'єр-міністр Британії визнав, що те, що санкції не ввели вчасно, виявилось великою помилкою. Джонсон наголосив: ця помилка була колективною.
Дивіться відео з парламенту / Відео Ярослава Железняка:
Уривок з виступу Зеленського / Відео Сергія Лещенка:
Нардепи ухвалили низку важливих рішень
Зазначимо, що під час засідання 3 травня українські парламентарі ухвалили низку важливих рішень. Зокрема, вони підтримали звернення до Сенату США щодо визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.
Також нардепи ухвалили рішення про заборону діяльності проросійських партій. За це проголосували 330 народних депутатів.Зверніть увагу! У Верховній Раді підтримали ініціативу перенести святкування Дня перемоги з 9 на 8 травня.
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