Упродовж дня Росія запустила майже 900 дронів

Росія здійснила одну з найдовших масованих атак на Україну з початку війни. Під основним ударом опинилися західні регіони.

13 травня (з 08.00 по 18:30) противник атакував 753 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема, реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами типу "Пародія". З урахуванням нічної атаки (139 БпЛА), за добу понад 892 ворожих безпілотників даних типів.

Основний напрямок удару – західні регіони країни! Особливість атаки – противник вкотре використав територію Білорусі та Молдови для прольоту ударних БпЛА в бік України.

За попередніми даними, станом на 18.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 710 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія" майже у всіх регіонах країни. Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА, а також падіння збитих дронів (уламки) на 26 локаціях.