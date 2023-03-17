Виселення ченців з Лаври: у Путіна заявили про "притиснення" монахів

У Кремлі відреагували на виселення ченців з Києво-Печерської Лаври. Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков бідкається, що це нібито виправдовує так звану "спецоперацію".

У Кремлі вирішили скористатися цією ситуацією й перекрутили її собі на користь, аби виправдати продовження так званої "спецоперації". Під час спілкування з пропагандистськими журналістами Пєсков заявив, що українська влада буцімто діє незаконно, виселяючи представників УПЦ МП з Лаври, інформує 24 Канал.

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Нова порція маразму від Пєскова

Пєсков вирішив прокоментувати "притиснення" священнослужителів московського патріархату у Києві. На його думку, рішення не продовжувати оренду ченцям Лаври сигналізує про "правильність проведення спецоперації в Україні".

Головний рупор Кремля заявив, що такими діями українська влада буцімто зазіхає на церкву.

Той самий характер, з яким ми боремося, і той самий характер, який ми повинні припинити в результаті цієї операції, що відбувається,

– скаржиться Пєсков.

Прессекретар диктатора також обурився, що світова спільнота не відреагувала належним чином на виселення ченців. Він вважає, що Україну слід було "засудити за притиснення ченців УПЦ МП". Проте Пєсков вирішив не згадувати, як російські "агенти в рясах" працюють на користь Кремля. Лише вчора, 16 березня, настоятель храму УПЦ МП отримав підозру від СБУ за розпалювання релігійної ворожнечі. За даними слідства, він неодноразово ображав почуття українських прихожан.

Разом з тим, секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що представників УПЦ МП дивно називати "духовенством", оскільки вони підтримують тероризм, вбивство дітей і жінок та інші терористичні дії.

Виселення ченців з Києво-Печерської Лаври