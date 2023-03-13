У когось істерика: Паша "Мерседес" під час богослужіння лякав людей "апокаліпсисом"
Джерело:Андрій Цаплієнко
Монахи УПЦ Московського патріархату повинні покинути Києво-Печерську лавру до 29 берензя 2023-го. Через таке рішення у проросійських "священнослужителів" вже "підгорає" не на жарт. Істерить і сам Павло Лебідь, більш відомий як Паша "Мерседес".
У мережі поширюють відео, як під час богослужінь Паша "Мерседес" скаржиться на виселення монахів з Лаври. Ба більше, Лебідь почав залякувати вірян "апокаліпсисом".
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Напевно апокаліпсис починається з України,
– істерично заволав Паша "Мерседес".
Також він наголосив, що монахи УПЦ МП будуть "до останнього відстоювати свої права". Ба більше, "свої святині". Схоже, що проросійський митрополит цинічно вважає, нібито Києво-Печерська лавра належить московському патріархату та державі-агресорці.
Окрім того, Павло Лебідь заявив про якихось "людей у священницьких рясах", мріють "осквернити все, що можна", зокрема, храми. "Якщо поносять церкву, то поносять Христа. Якщо поносять церкву, то поносять тих, хто ходить до церкви", – цинічно сказав "Мерседес".
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Монахи УПЦ МП повинні покинути Лавру: що відомо
- 10 березня УПЦ МП отримала листа від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо розірвання договору про користування державним майном та будівлями на території заповідника.
- Монахи мають покинути Києво-Печерську лавру до 29 березня 2023 року. Після цього у Лаврі працюватиме комісія з прийняття-передання державного майна.
- У Мінкульті додали, що це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі. Відповідно до визначеної правовим полем процедури, від 11 березня почнуть працювати робочі групи, утворені Заповідником, з інвентаризації майна та з обстеження технічного стану будівель і споруд.
- Згодом з'явилися цікаві дані державної аудиторської служби. Вона зафіксувала численні порушення під час ревізії Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Зокрема, мовиться про 36 новозбудованих самочинних будівництв.
- Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що у Лаврі буде ревізія мощей і музейних експонатів. Також він застеріг УПЦ МП, щоб нічого не вкрали, та попередив про кримінальну відповідальність.
- Натомість у РПЦ заявили про "прихід Антихриста" в Україну.
- Президент Володимир Зеленський наголосив: "Ми не допустимо, щоб у держави-терориста залишилась хоча б якась можливість маніпулювати духовністю нашого народу, руйнувати українські святині – наші лаври – або красти з них будь-які цінності".