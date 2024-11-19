Зеленський заявив, що Московській церкві більше не місце в Україні

Володимир Зеленський заявив, що час Московської церкви в Україні завершився. Він також наголосив на важливості співпраці держави з іншими релігійними організаціями.

Президент України під час свого виступу в Верховній Раді заявив, що Україна продовжує підтримувати діалог з релігійними організаціями, однак не має наміру вести співпрацю з Московською церквою. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на трансляцію Верховної Ради.

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Що сказав Зеленський щодо питання Московської церкви

Президент зазначив, що в Україні зберігається світський характер державних інституцій, і цей принцип дозволяє розвивати партнерство між державою та церквою, а також з іншими релігійними спільнотами.

Зеленський додав, що важливим елементом співпраці є Рада церков та релігійних організацій, яка виступає важливою платформою для діалогу між державою та релігійними інституціями. Він наголосив, що завдяки такій співпраці можна знаходити моделі, які сприятимуть зміцненню духовної незалежності України, а також соціальній підтримці в межах держави.

Звичайно, не йдеться про Московську церкву. Час тих, хто освячує терор, – закінчився,

– додав Зеленський.

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