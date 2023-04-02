УПЦ МП корегують вогонь по ЗСУ, – військовий, якого побили в Хмельницькому, дав перший коментар

Військовий ЗСУ, якого побили у соборі УПЦ МП в Хмельницькому, вийшов на зв'язок та прокоментував ситуацію. Зараз він перебуває у лікарні.

Військовий Артур Ананьєв, якого зранку 2 квітня у соборі УПЦ МП побили священнослужителі, вперше прокоментував ситуацію. Відеозапис з його зверненням з'явився у мережі, про це пише 24 Канал.

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Що розповів військовослужбовець

Передусім він наголосив, що Московського патріархату не повинно бути ні в Хмельницькому, ні в Україні загалом. Він нагадав, що попи УПЦ МП – перші люди, які зустрічають окупантів на захоплених ними територіях і часто є корегувальниками ворожого вогню.

Це повністю проросійська секта, яка вербує людей, промиває їм мізки й каже, що війни нема. Також вони корегують вогонь по наших військовослужбовцях і є першими колаборантами: якщо заходять російські війська на територію, першими попи їх зустрічають, розміщають, допомагають проводити фільтраційні заходи,

– сказав він.

Ананьєв прокоментував звинувачення УПЦ МП

Священник УПЦ МП написав на військового заяву за те, що він буцімто першим напав і навіть вибив Євангеліє у нього з рук. Ананьєв наголосив, що це брехня та він навіть не торкався руками до Євангеліє. Зауважимо, що відео, опубліковане у мережі, свідчить, що священник сам кинув книгу на підлогу.

За словами військового, йому шкода, що патрульна поліція "повелась на поводу" та підтвердила брехню УПЦ МП. Водночас він подякував друзям, знайомим, військовим побратимам, хмельничанам та всім українцям, які допомогли в інформаційному розголосі свавілля проросійських священнослужителів. Окремо він подякував тим, хто організував акцію протесту.

Звернення Артура Ананьєва: дивіться відео

Після інциденту військовий перебуває у лікарні

Також Артур Ананьєв розповів, що сам би хотів відвідати акцію протесту під собором, проте не зміг. Його госпіталізували й зараз він перебуває на лікуванні. Поки що військовослужбовець чекає висновків лікарів про те, який у нього діагноз.

Після інциденту активісти провели збори на території Свято-Покровського кафедрального собору. Вони більшістю голосів проголосували за перехід церкви в ПЦУ. Священнослужителі УПЦ МП передали ключі комісії та покинули приміщення.