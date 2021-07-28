УПЦ МП відхрестилась від Киви і каже, що не збирається повалювати владу

Одіозний Ілля Кива заявив, що восени парафіяни, які вийшли на Хресну ходу, повалять владу Зеленського. У московському патріархаті такі обіцянки спростували.

Голослівні заяви Іллі Киви назвали "м'яко кажучи, нерозумними". Таку думку висловив речник УПЦ МП Микола Данилевич на своєму фейсбуці.

Нагадаємо Скандальний Кива сказав, що московський патріархат "знесе" владу

"Віряни УПЦ не збираються робити переворот"

В УПЦ МП Киву попросили не приватизовувати церкву задля чиїхось політичних інтересів. Микола Данилевич зіронізував, мовляв "хай ОПЗЖ спробує зібрати хоча б половину присутніх із ходи".

Щодо погроз держпереворотом, то в УПЦ зазначили, що віряни не збираються цього робити.

Вірні УПЦ не збираються робити переворот чи новий майдан в країні і скидати Президента В. Зеленського ні цієї осені, ні наступної весни. Хресний хід – це релігійний, а не політичний захід,

– написав Данилевич.

Що наобіцяв Ілля Кива

У своїх соцмережах він подякував усім учасникам Хресної ходи, яка відбулася у Києві. Він пригрозив, що ці люди восени будуть "зносити владу Зеленського". Кива пригрозив, що це була лише репетиція.

Такі слова є нічим іншим, як погрозою поваленню чинної влади. Варто нагадати, що це не перша подібна заява Киви.

Хресна хода у Києві