Не має права на існування: на Київщині ухвалили історичне рішення щодо заборони УПЦ МП
Джерело:Київська обласна рада
В Україні збільшується кількість областей, у яких забороняють діяльність проросійських церков. Цього разу до них приєдналася Київщина.
Київська область заборонила діяльність УПЦ МП на своїй території. Це сталося у п'ятницю, 9 червня, на 18-ій позачерговій сесії Київської обласної ради.
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Московським попам не раді у столичному регіоні
Депутати VIII скликання проголосували за звернення до Верховної Ради України з метою заборони діяльності УПЦ Московського патріархату у Київській області. В історичному проєкті рішення зазначається, що ця організація має церковно-канонічний зв’язок із РПЦ та фактично є її структурним підрозділом. Також вона підпорядковується Росії.
Заступниця голови Київської обласної ради Тетяна Семенова заявила, що не мають права на існування ті релігійні організації, які мають доведений зв’язок з країною-агресором, порушують державні інтереси України та загрожують її національній безпеці.
Вважаємо, що на території України не може діяти релігійна організація, яка фактично, контролюється країною-агресором та підтримує її злочини,
– сказала вона.
Семенова закликала Верховну Раду невідкладно розглянути законопроєкти щодо заборони діяльності УПЦ МП.
УПЦ МП останнім часом не щастить в Україні
- Не так давно почалася процедура виселення проросійських ченців з Києво-Печерської лаври. Мінкульт дав УПЦ МП 2 доби, щоб покинути її територію.
- Згодом активісти влаштували проводи митрополиту УПЦ МП Онуфрію. Вони закликали обміняти його на українських захисників, що перебувають у полоні російських окупантів, або відправити до в'язниці.
- Не так давно архієпископ УПЦ МП Іона зробив скандальну заяву. Він назвав підрив Каховської ГЕС карою за виселення ченців з Києво-Печерської лаври. Проросійський піп спробував перекласти відповідальність на українську владу за екоцид, який спричинила Росія.