Уражений в Керчі "Каракурт" пішов слідом за "Москвою", – Повітряні сили

Україна вразила корабель "Каракурт" у Керчі. У Повітряних силах офіційно підтвердили.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що під час атаки на тимчасово окупований Крим українські сили влучили у ворожий корабель "Каракурт". Це один із найсучасніших ракетоносіїв, які є на озброєнні у Росії.

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Офіційне підтвердження

Командувач Повітряних сил підтвердив ураження ракетоносія в Чорному морі.

Підтверджую,

– лаконічно зазначив він.

У попередніх повідомленнях він писав, що удар був точним ніби "SCALPелем пройшлись", натякаючи на ракету, якою атакували ціль. Ця ракета може досягати цілей, які розташовані за 560 кілометрів.

Крім цього, Олещук також подякував нашим військовим за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. До слова, Наталія Гуменюк, речниця ОК "Південь" зазначила, що цей завод – абсолютно законна ціль для ЗСУ, адже він – частина військово-промислового комплексу держави-агресорки. Крім цього, зараз Росія, ймовірно, візьме оперативну паузу, щоб змінити тактику та розосередити свої кораблі.

На атаку відреагували й у Офісі Президента. Зокрема, голова відомства, Андрій Єрмак зазначив, що життя постійно показує, що чорноморському флоту Росії просто не місце у Криму. Він також висловив переконання, що ворожих кораблів рано чи пізно на півострові не буде.

Атаку підтвердили у ЗСУ та у міноборони ворога