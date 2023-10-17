Боєкомплект детонував майже 2 години: деталі про масштаби "бавовни" на аеродромі Бердянська

Збройні Сили України завдали потужних ударів по аеродрому з гелікоптерами росіян у тимчасово окупованому Бердянську. Ураження дуже серйозні і наразі вороги намагаються знайти тих, хто начебто повідомив інформацію про розташування техніки.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Росіяни тиснуть на місцевих мешканців, але причину варто шукати зовсім з іншого боку.

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Удар по аеродрому в Бердянську

За словами Віктора Дудукалова, вночі місцеві почули кілька потужних вибухів. Окупанти задіяли усі можливі засоби своїх систем ППО, але це їм не допомогло.

За декілька секунд було декілька прильотів. Потім були задіяні усі швидкі і пожежні машини. Були уражені гелікоптери, особовий склад, боєкомплект, який детонував майже 2 години і внаслідок цієї детонації було пошкоджено ще техніку. Переважно це гелікоптери,

– розповів він.

Ураження завдало збитків росіянам на мільйони доларів, підкреслив посадовець. Цікаво, що росіяни спочатку почали звітувати буцімто все під контролем і "пе-ве-о" справилася. Але їхні ж пропагандисти у своїх телеграм-каналах розповіли, що відбулося насправді.

"Це серйозне ураження такої точки, за яку окупанти дуже турбувалися. Аеродром має перспективи стати наступною Чорнобаївкою. І місто Бердянськ після невеличкої паузи розуміє, що ЗСУ не забули про окупантів, які там", – відзначив Дудукалов.

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Наразі росіяни намагаються знайти винних – посилюють перевірки у місті, дивляться автомобілі та телефони місцевих мешканців. Ті наголошують, що в окупантів паніка.

"Але місяцями були супутникові знімки, де розташовані ці гелікоптери, скільки їх і так далі. Окупанти 3 лінії оборони вирили навколо, але це не врятувало. Тепер будуть незаконні обшуки і затримання, бо ФСБ треба звітувати Кремлю. Це чергова небезпека для місцевих, але треба уражати аеропорти, які активно використовують окупанти", – сказав заступник голови Бердянської районної ради.

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